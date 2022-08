Marvel's Spider-Man Remastered per PC: ecco l'orario di sblocco su Steam ed Epic Games Store

Insomaniac Games ha svelato l'orario di sblocco della versione PC di Marvel's Spider-Man: Remastered su Steam ed Epic Games Store. Potrete vestire i panni dell'arrampicamuri e iniziare a volteggiare tra i grattaceli di New York a partire dalle 17:00 italiane del 12 agosto 2022.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter dello studio, in cui possiamo vedere la mappa globale con gli orari di sblocco per tutte le regioni del mondo, che trovate qui sotto:

Nessun dettaglio, invece, per quanto riguarda data e orario del preload della versione PC di Marvel's Spider-Man. Insomniac Games ha promesso che avviserà i giocatori non appena avrà informazioni precise in merito. In ogni caso supponiamo che sarà necessario attendere a lungo dato che il lancio è ormai alle porte.

Insomniac Games inoltre oggi ha svelato quando scadrà l'emergo sulle recensioni del gioco, ovvero quando i primi giudizi sul porting, tra i quali anche il nostro ovviamente, saranno online.

Nei giorni scorsi inoltre è stato svelato che Marvel's Spider-Man Remastered è un gioco "Verificato" per Steam Deck e sono trapelate in rete alcune immagini della versione PC.