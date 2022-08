Marvel's Spider-Man per PC, spuntano alcune immagini da un leak

Marvel's Spider-Man per PC è stato mostrato con alcune immagini provenienti da un leak, pubblicate su Twitter forse per errore da un utente che è evidentemente già in possesso del gioco: probabile si tratti di un codice review.

Gli scatti provengono da una configurazione widescreen e mettono in mostra appunto una delle nuove caratteristiche PC di Marvel's Spider-Man, che supporta questo tipo di risoluzioni offrendoci una visuale mai così ampia sulla mappa di New York.

Non c'è molto altro che venga rivelato dagli screenshot: si notano le vetrate con i riflessi in ray tracing, presenti tuttavia anche nella remastered per PS5, ma per il resto è dura fare confronti precisi per via delle dimensioni ridotte delle immagini.

Poco male, ad ogni modo: a partire dal 12 agosto potremo fare tutti i confronti che vogliamo, visto che Marvel's Spider-Man sarà disponibile ufficialmente su Steam.