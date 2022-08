Xbox: il cloud per i giochi acquistati è imminente? Arrivano indizi dallo store Microsoft

A giugno Microsoft ha annunciato che entro la fine dell'anno gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare in streaming via cloud anche ai giochi acquistati all'infuori del catalogo del servizio. E a quanto pare il lancio di questa nuova funzionalità sembrerebbe imminente, stando agli indizi arrivati dall'Xbox Store nelle ultime ore.

Alcuni utenti su Reddit hanno scoperto che alcuni giochi non inclusi attualmente nel catalogo del Game Pass hanno un URL alternativo grazie al quale si accede a una pagina che permette di avviarli tramite xCloud. Ad esempio nelle due immagini qui sotto vediamo Elden Ring e Soul Hackers 2.

Successivamente gli utenti di ResetEra hanno scoperto che quasi tutti i giochi dell'Xbox Store hanno una pagina alternativa per giocare via cloud.

Provare per credere: vi basta utilizzare "https://www.xbox.com/en-us/play/games/" al posto di "https://www.xbox.com/en-us/games/store/" come base dell'URL di una qualsiasi pagina dell'Xbox Store statunitense. Ad esempio, con questo link si raggiunge quella di Dying Light 2: Stay Human (per vedere correttamente l'opzione bisogna prima effettuare il login).

Cliccando su "Play", ovviamente, non succede nulla, in quanto molto probabilmente si tratta di pagine "segnaposto" in attesa che il gaming in streaming via cloud venga integrato ufficialmente per tutti i giochi non inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate. Ma ciò in ogni caso sembrerebbe suggerire che il lancio della funzionalità potrebbe non essere molto lontano.

Ashley McKissick, Corporate Vice President del ramo gaming di Microsoft, lo scorso giugno aveva dichiarato: "Una delle maggiori richieste che gli utenti ci hanno fatto è stata quella di poter giocare tutti i giochi che si posseggono in streaming, anche quelli che non fanno parte del catalogo Game Pass. Per questo, nel corso dell'anno gli abbonati Game Pass Ultimate potranno giocare in cloud tutti i titoli in proprio possesso, a patto ovviamente che supportino il gioco in streaming"