Xbox Game Pass: presto sarà possibile giocare i propri giochi attraverso il cloud

Attraverso le parole di Ashley McKissick, Corporate Vice President del ramo gaming di Microsoft, tutti gli abbonati Xbox Game Pass potranno presto mettere le mani su di una nuova ed esclusiva funzionalità. Microsoft, infatti, è intenzionata a dare la possibilità di giocare in streaming attraverso Xbox Cloud a tutti i giochi compatibili presenti nel proprio catalogo, indipendentemente che questi facciano parte o meno del Game Pass.

In altre parole l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate darà la possibilità di giocare in streaming in qualunque momento a tutti i giochi che avete acquistato, indipendentemente dalla loro presenza su Xbox Game Pass. L'unica precondizione, oltre all'abbonamento, sarà la compatibilità di questi ultimi col servizio cloud di Microsoft.

Xbox Game Cloud

Per la McKissick si tratta di "una delle maggiori richieste che gli utenti ci hanno fatto", scrive Vincenzo Lettera nello speciale Il futuro di Xbox, tra Cloud e Game Pass. "Ovvero di poter giocare tutti i giochi che si posseggono in streaming, anche quelli che non fanno parte del catalogo Game Pass. Per questo, nel corso dell'anno gli abbonati Game Pass Ultimate potranno giocare in cloud tutti i giochi in proprio possesso, a patto ovviamente che supportino il gioco in streaming".

Una vera e propria manna dal cielo per tutti coloro con una buona connessione e problemi di spazio nell'HDD della console, ma anche per coloro che vorrebbero giocare le esperienze Xbox ovunque, anche su telefono o su PC.