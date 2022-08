Marvel's Spider-Man Remastered su Steam Deck è ufficialmente un gioco "Verificato"

Con un post su Twitter, Insomniac Games ha annunciato che Marvel's Spider-Man per PC ora è ufficialmente "Verificato" per Steam Deck, il che significa che il gioco funziona perfettamente con la console-PC portatile di Valve.

Per chi non lo sapesse, il team di Valve testa i giochi su Steam Deck e in base all'esito dei loro esami li contrassegna con tre bollini differenti: "Verificato" indica che il gioco funziona perfettamente su Steam Deck, senza alcun lavoro aggiuntivo, "Giocabile" indica un gioco che potrebbe richiedere modifiche manuali da parte dell'utente per giocare, mentre "Non supportato" identifica un gioco non compatibile con la console.

Marvel's Spider-Man Remastered dunque dovrebbe girare su Steam Deck in maniera impeccabile e senza creare nessun grattacapo di sorta ai possessori della console-PC.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man sarà disponibile a partire dal 12 agosto 2022 su Steam ed Epic Games Store al prezzo di 59,99 euro. Ecco i requisiti di sistema, da quelli minimi a quelli per giocare in 4K, con settaggi al massimo e ray tracing attivo.

Di recente Valve ha dato delle ottime notizie a tutti coloro che ancora devono acquistare uno Steam Deck: la produzione è aumentata e i tempi di consegna in molti casi sono stati anticipati.