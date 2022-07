Steam Deck: anticipate le consegne per molti utenti, tutti gli ordini verranno evasi entro il 2022

Sono arrivate delle ottime notizie per tutti coloro che non vedono l'ora di mettere le mani su uno Steam Deck. Valve ha infatti annunciato che tutti coloro che sono nella coda di prenotazione riceveranno la console-PC portatile entro la fine del 2022 in alcuni casi anche prima del previsto.

Con un aggiornamento pubblicato su Steam, Valve spiega che i problemi della catena di fornitura si stanno risolvendo e per questo motivo ha intensificato la produzione di Steam Deck. Di conseguenza sono state anticipate le previsioni di consegna per molti clienti dal "Q4 e oltre" al Q3 (luglio-settembre), mentre tutti gli altri sono entrati definitivamente nella finestra "Q4 (ottobre - dicembre).

Anche chi proverà a entrare ora nella coda di prenotazione verrà inserito nella finestra Q4, perlomeno finché ci sarà spazio, il che significa che riceverà Steam Deck entro la fine dell'anno.

Steam Deck

"Molte delle carenze della catena di fornitura che hanno influenzato Steam Deck si stanno risolvendo e stiamo continuando ad aumentare la produzione, quindi siamo in grado di produrre un numero maggiore di Deck più velocemente che mai", recita il post di Valve.

"A partire da oggi abbiamo aggiornato le finestre di prenotazione e tutti coloro che attualmente sono inseriti nella coda di prenotazione riceveranno l'e-mail relativa a Steam Deck quest'anno. Molti clienti che erano nella finestra "Q4 o in seguito" sono stati anticipati alla finestra "Q3 (luglio-settembre)". Tutti gli altri sono ora entrati definitivamente nella finestra "Q4 (ottobre-dicembre)".

"A partire da questo momento le nuove prenotazioni saranno inserite nel gruppo Q4, ma se queste code si riempiranno, le prenotazioni slitteranno al trimestre successivo. Per conoscere la tua finestra di prenotazione, visita questo sito mentre sei collegato."

Nel frattempo ora sono oltre 4.000 i giochi "Verificati" e "Giocabili" di Steam Deck.