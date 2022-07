Wo Long Fallen Dynasty avrà una fase di test: nuovi dettagli svelati su Twitter

Tramite l'account ufficiale Twitter del gioco, gli sviluppatori di Wo Long Fallen Dynasty hanno svelato vari nuovi dettagli riguardo al videogame. Precisamente, Team Ninja ha svelato anche che il gioco d'azione avrà una fase di test che sarà resa disponibile ai giocatori in un momento non meglio definito.

Inoltre, sono state confermate altre caratteristiche: Wo Long Fallen Dynasty includerà un creatore di personaggi, un nuovo sistema legato al morale di cui vi abbiamo già parlato, oltre a una combinazione di arti marziali cinesi e uso di armi di varia natura.

I giocatori possono anche aspettarsi varie creature della mitologia cinese, così come magia e alcuni dei più famosi signori della guerra del periodo dei Tre Regni. Non mancherà inoltre il multigiocatore online in Wo Long Fallen Dynasty .

Ricordiamo che Wo Long Fallen Dynasty è stato annunciato pochi mesi fa e sarà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per il momento il gioco non ha una data di uscita precisa: è atteso per l'inizio del 2023 e arriverà anche su Game Pass.