NBA 2K23: trailer offre un primo assaggio di grafica e gameplay, novità in arrivo a breve

2K Sports ha pubblicato il primo trailer ufficiale di NBA 2K23 che ci offre un primo piccolo assaggio del gameplay e del comparto grafico del gioco, a cui ne seguirà uno più abbondante nei prossimi giorni.

Il filmato dura meno di un minuto e mezzo e di certo il suo obiettivo non è quello di entrare nel dettaglio delle novità riguardo alle meccaniche di gioco e modalità disponibili, quanto piuttosto per sfoggiare il comparto grafico di alto livello della nuova edizione, in particolare della qualità delle animazioni e delle espressioni facciali dei cestisti protagonisti del trailer.

Fortunatamente, per scoprire quali novità ci aspettano in NBA 2K23 dovremo attendere pochi giorni: 2K Sports ha annunciato che svelerà maggiori dettagli sul gameplay del gioco durante il corso della prossima settimana.

NBA 2K23 sarà disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 9 settembre. Micheal Jordan sarà protagonista delle copertine della NBA 2K23 Championship Edition e dell'omonima Micheal Jordan Edition che saranno disponibili al lancio.