GTA 6: quattro personaggi e tre città, piani iniziali svelati da un report della testata Axios

Stephen Totilo - giornalista della testata giornalistica Axios - ha svelato alcune informazioni riguardo a GTA 6 e, precisamente, riguardo ai piani iniziali di Rockstar Games, la quale mirava a quattro personaggi e tre città in un gioco solo.

Questo è tutto quello che è stato indicato da Totilo. Essendo piani già cancellati, è credibile che non vi siano molte altre informazioni in circolazione. Quanto rivelato è però interessante per un altro motivo: permette di capire quanto ambizioso fosse GTA 6 nei piani di Rockstar Games. Dopo GTA 5, la compagnia voleva per certo proporre qualcosa di ancora più massiccio.

Precisiamo però che, secondo il corposo report di Jason Schreier, GTA 6 è comunque molto grande, con più ambienti interni. Inoltre, pare che l'idea della compagnia sia di espandere il gioco nel corso del tempo con nuove città e nuovi contenuti: è quindi possibile che alcune delle idee iniziali vengano comunque realizzate e pubblicate nei mesi e anni successivi alla pubblicazione del gioco.

Un logo fan-made di Grand Theft Auto VI

La decisione di limitare la magnitudine di GTA 6 potrebbe anche essere legata alla volontà di Rockstar Games di divenire una compagnia più equilibrata, con un ambiente di lavoro migliore per i dipendenti (o in altre parole, evitare il più possibile il crunch). Anche di questo abbiamo già parlato, nella nostra notizia dedicata che presenta i passi in avanti della compagnia.