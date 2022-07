Steam Deck: i giochi "Verificati" e "Giocabili" ora sono più di 4.000

Stando al report stilato da GamingOnLinux, al momento Steam Deck può vantare oltre 4.000 giochi compatibili. Per la precisione sono 4.007, di cui 1.867 sono "Verificati" e 2.140 sono "Giocabili". Sono invece 1.600 giochi "Non supportati" dalla console-PC di Valve.

Il calcolo fatto da GamingOnLinux si basa sui singoli giochi e dunque è più veritiero della lista riportata su Steam, che offre un risultato gonfiato (quasi 5.000) in quanto conteggia più volte lo stesso titolo in presenza di un'edizione speciale, un bundle e così via.

Steam Deck

Ad aprile i giochi "Verificati" e "Giocabili" di Steam Deck erano oltre 2.000, il che significa che nel giro di tre mesi sono quasi raddoppiati. Del resto, l'obiettivo di Valve è quello di verificare la compatibilità degli oltre 50.000 giochi disponibili sul suo store digitale, dunque siamo relativamente ancora agli inizi.

Nel frattempo Valve ha raccomandato ai possessori di Steam Deck di non usare la console in ambienti eccessivamente caldi. Il rischio è che la console vada in throttling offrendo prestazioni inferiori per contenere le temperature interne o di spegnersi automaticamente per prevenire danni ai componenti interni.