Gran Turismo 7, 3 nuove auto nell'update in arrivo la prossima settimana

Gran Turismo 7 riceverà 3 nuove auto con l'update in arrivo la prossima settimana, come preannunciato da Kazunori Yamauchi, capo di Polyphony Digital, attraverso Twitter con tanto di classica immagine-teaser.

Rimaniamo in attesa di altre informazioni che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, ma intanto possiamo dare per certo l'arrivo di tre nuove auto in questo nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, probabilmente gratuito come gli altri update visti nelle settimane scorse.



Qualche esperto potrà probabilmente individuare l'identità delle auto anche solo guardando le confuse silhouette in chiaro scuro all'interno dell'immagine. In base a quanto emerso dalle prime discussioni, sembra che quella di sinistra possa essere una Porsche e quella di destra una Nissan Skyline, mentre ancora in dubbio è quella centrale, che sembra essere una sorta di auto da corsa vintage.

Nel frattempo, continuano le crisi nella community del gioco con la protesta dei giocatori professionisti che stanno abbandonando Gran Turismo 7 a causa delle varie politiche adottate da Sony, ma il gioco continua comunque il suo percorso dopo la patch 1.18 arrivata all'inizio del mese.