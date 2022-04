Steam Deck: i giochi "Verificati" e "Giocabili" ora sono oltre 2500

Con un post su Twitter pubblicato, Valve ha annunciato un nuovo traguardo per il programma Verified di Steam Deck, svelando che i giochi contrassegnati come "Verificati" e "Giocabili" sono oltre 2.000. In realtà sono molti di più, per l'esattezza 2.562.

Al momento i giochi "Verificati" sono 1.331 e quelli "Giocabili" 1.231. Potrete consultare l'elenco completo dei titoli testati per Steam Deck a questo indirizzo.

Continua dunque la titanica impresa di Valve di esaminare e verificare la compatibilità degli oltre 50.000 giochi disponibili su Steam con la sua console/PC portatile. Come forse già saprete, in base ai test svolti dal team, i titoli possono ottenere tre diverse classificazioni, segnalate nella loro pagina dedicata sullo store. "Verificato" indica che il gioco funziona perfettamente su Steam Deck, senza alcun lavoro aggiuntivo, "Giocabile" indica un gioco che potrebbe richiedere modifiche manuali da parte dell'utente per giocare, mentre "Non supportato" identifica un gioco non compatibile con la console. Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per chi sta aspettando di ricevere il proprio Steam Deck o per chi ne sta valutando l'acquisto.

Dal tweet pubblicato dal profilo ufficiale di Steam Deck inoltre apprendiamo che lunedì 4 aprile Valve inizierà a inviare le email di conferma per gli acquirenti che riceveranno la console nel secondo trimestre del 2022, dunque vi suggeriamo di tenere sott'occhio la vostra casella di posta.