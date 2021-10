Steam Deck: Valve assume personale per testare la compatibilità di oltre 50.000 giochi

Nella giornata di ieri Valve ha annunciato il sistema di classificazione Deck Verified, grazie al quale i giocatori potranno sapere con certezza se un titolo è pienamente compatibile o meno con Steam Deck. A quanto pare la compagnia vuole fare le cose davvero per bene, tanto che sta assumendo personale per effettuare controlli su ognuno degli oltre 50.000 giochi attualmente disponibili su Steam.

Come riportato nella giornata di ieri, Deck Verified permetterà agli utenti in possesso di Steam Deck di accertarsi della compatibilità di un gioco presente su Steam con la console. Il sistema di classificazione è decisamente intuitivo e basato su alcune semplici icone. Ad esempio, un bollino verde indica la compatibilità al 100% di un titolo con Steam Deck, mentre uno grigio che raffigura il simbolo del divieto contrassegna quelli che non funzionano con la console oppure che non sono stati disegnati per quel tipo di fruizione.

Steam Deck, Deck Verified offrirà dettagli ben precisi sulla fruibilità di un titolo Steam con la console

Valve afferma che effettuerà personalmente un controllo su ogni singolo gioco disponibile su Steam, ma considerando che attualmente il catalogo della piattaforma ne conta oltre 50.000 si tratta di un'impresa titanica. Per questo motivo l'azienda sta assumendo nuovo personale che si occuperà dei test di Deck Verified.

"Abbiamo assunto un gruppo di tester aggiuntivo specificamente per la compatibilità di Steam Deck e continueremo ad assumere nuovo personale per supportare questo gruppo. Servirà del tempo per eseguire un controllo del catalogo di Steam (in aggiunta ai titoli che vengono pubblicati nel frattempo)", afferma un'email inviata alla redazione di Rock, Paper, Shotgun da Greg Coomer e Lawrence Yang di Valve.

Insomma sembra proprio che Valve voglia assicurarsi che Deck Verified sia una funzione estremamente affidabile, il che probabilmente farà piacere a tutti i futuri acquirenti di Steam Deck.