Apple Music in arrivo su PlayStation e Xbox? Spunta un nuovo indizio

Un nuovo indizio scoperto da Tom Warren sembrerebbe ulteriormente rafforzare l'ipotesi dell'arrivo del servizio di streaming musicale Apple Music su piattaforme PlayStation e Xbox.

La scorsa settimana vi avevamo riportato la scoperta di un utente su Reddit, che aveva avvistato la sopracitata app nella dashboard di PS5 durante la creazione di un nuovo profilo, suggerendo così l'arrivo del servizio di Apple su piattaforme PlayStation.

Poche ore fa, invece, Tom Warren, giornalista di The Verge, ha postato su Twitter un estratto della pagina F.A.Q. di Apple Music, che afferma: "Potrete ascoltare Apple Music anche su tanti device di streaming popolari, smart TV e console da gioco se supportano l'app di Apple Music"

L'informazione rafforza l'ipotesi dell'arrivo di Apple Music quantomeno su piattaforme PlayStation, dove per l'appunto era già stata avvistata nei giorni scorsi, ma potenzialmente include anche Xbox Series X|S e Xbox One.

Non si tratterebbe della prima app della casa di Cupertino ad arrivare su console Sony e Microsoft, visto che Apple TV+ è disponibile su piattaforme PlayStation e Xbox già da molto tempo. A questo punto non resta che attendere la conferma ufficiale da parte di Apple, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Per chi non lo sapesse, Apple Music è una piattaforma che permette di ascoltare milioni di brani, playlist e album in streaming, un po' come Spotify. Giusto ieri è stato annunciato un nuovo piano di abbonamento a 4,99 euro al mese che prevede l'utilizzo dei soli comandi vocali tramite Siri.