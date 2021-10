PS5 e PS4: l'app di Apple Music potrebbe arrivare a breve

Apple Music, il servizio di streaming musicale della casa di Cupertino potrebbe essere in dirittura d'arrivo su PS5 e PS4, stando a un'immagine postata su Reddit.

Per chi non lo sapesse, Apple Music è una piattaforma che permette di ascoltare milioni di brani, playlist e album in streaming, un po' come Spotify, che invece è già disponibile da tempo sulle piattaforme PlayStation.

Come riportato da GameRant, il redditor HOLYWARS1990 ha postato uno screenshot che sembrerebbe suggerire l'arrivo di Apple Music quantomeno su PS5. Come possiamo notare nell'immagine, alla creazione di un nuovo profilo utente la console permette di scegliere sia Spotify che Apple Music tra i servizi musicali disponibili. Tuttavia scegliendo la seconda opzione, appare il messaggio di errore "questa applicazione è eseguibile solo su PS4".

A questo punto non ci resta che attendere novità da parte di Sony e Apple per sapere se effettivamente il servizio di streaming musicale arriverà su PS5 e PS4. In ogni caso non sarebbe la prima app della casa di Cupertino su piattaforme PlayStation. Apple TV+ infatti è disponibile su PS5 fin dal lancio della console, mentre a luglio è stata lanciata un'iniziativa, tutt'ora attiva, che permette a giocatori dell'ammiraglia di Sony di ottenere sei mesi di abbonamento gratuiti.

Che ne pensate? Usufruireste di Apple Music qualora arrivasse su PS5 e PS4? Fatecelo sapere nei commenti.