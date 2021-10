Xbox Game Pass Ultimate e Live Gold: tre giochi gratis questo fine settimana

Microsoft ha annunciato una nuova iniziativa Free Play Days con tre giochi gratis su PC, Xbox One e Xbox Series X|S da giocare questo fine settimana per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e dunque anche a Xbox Game Pass Ultimate: si tratta di Halo: The Master Chief Collection, Borderlands 3 e Dirt 5.

L'iniziativa, come da tradizione, riguarda il fine settimana e in questo caso va dal 14 al 17 ottobre, periodo durante il quale tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e di conseguenza anche a Xbox Game Pass Ultimate possono giocare liberamente ai tre titoli in questione, avanzando fin quando possibile all'interno dell'intervallo di tempo stabilito.

Per l'occasione, tutti e tre i giochi, con i rispettivi DLC e Season Pass, sono anche a sconto su Xbox Store, dunque può essere un'ottima occasione per iniziare a giocarli e acquistarli direttamente prima che si concluda l'iniziativa promozionale.

Xbox Free Play Days, la nuova iniziativa con altri tre giochi gratis nel fine settimana

Nella fattispecie, Halo: The Master Chief Collection può essere acquistato al prezzo di 19,99 euro con il 50% di sconto, Borderlands 3 - che peraltro questo fine settimana è gratis anche sulle altre piattaforme - in edizione standard costa ora 23,09 euro con il 67% di sconto mentre Dirt 5 viene 20,99 euro con il 70% di sconto, dunque riduzioni di prezzo decisamente sostanziose e invitanti.