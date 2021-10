The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X|S classificato dal PEGI, annuncio imminente?

Nel database del PEGI, l'ente di classificazione europeo, è apparso poche ore fa The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition per PS5 e Xbox Series X|S, il che potrebbe suggerire un annuncio imminente da parte dei CD Projekt RED sulle tanto attese versioni next-gen delle avventure dello Strigo.

A luglio la software house polacca aveva annunciato l'arrivo delle versioni PS5 e Xbox Series X di The Witcher 3: Wild Hunt con finestra di lancio fissata entro la fine del 2021. L'update next-gen, oltre alle migliorie a grafica e prestazioni, includerà anche alcuni DLC gratuiti ispirati alla serie TV di The Witcher realizzata da Netflix.

A inizio settembre tuttavia CD Projekt aveva affermato di non era essere certa di poter rilasciare gli update next-gen sia di The Witcher 3 che di Cyberpunk 2077 entro la fine dell'anno. Ma a quanto pare, almeno per quanto riguarda le avventure dello Strigo, ci sono buone speranze.

La data di uscita delle versione PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3 segnalata dal PEGI è fissata per oggi, martedì 19 ottobre, come potrete notare nell'immagine qua sotto. Il che effettivamente potrebbe indicare l'arrivo, oltre all'update anche di una nuova edizione fisica per PS5 e Xbox Series X|S del gioco, con l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a breve.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition per PS5 e Xbox Series X|S è apparso nel database del PEGI

A questo punto rimaniamo in attesa di novità da parte di CD Projekt Red.

Rimanendo in tema, di recente Netflix ha confermato l'arrivo di una terza stagione della serie TV di The Witcher, nonché di un film animato e una serie per bambini.