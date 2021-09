Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X: upgrade next gen gratis nel 2021

Gli upgrade next gen gratis per Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X sono ancora previsti entro la fine del 2021, in base a quanto riferito da CD Projekt RED nella recente conferenza finanziaria della compagnia polacca.

Non ci sono date precise, ma il periodo preso come obiettivo per il rilascio degli aggiornamenti, nei programmi di CD Projekt RED, è ancora il 2021, dunque il team polacco punta ancora a lanciare gli upgrade entro la fine dell'anno, a quanto pare.

Permane dunque lo stesso programma che era stato presentato già a marzo 2021, quando l'uscita su PS5 e Xbox Series X|S nel 2021 era stata confermata, così come ribadito anche a giugno 2021, ma vista la situazione non possiamo ancora dare nulla per certo, al di là delle intenzioni del team.

Secondo quanto riferito in precedenza dagli sviluppatori, l'aggiornamento next-gen sfrutterà appieno PS5 e Xbox Series X, trattandosi di sostanziosi upgrade sia a Cyberpunk 2077 che a The Witcher 3 sul fronte tecnologico più che dei contenuti.

Gli aggiornamenti verranno distribuiti gratuitamente a chi possiede già le versioni current gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, ma si tratta comunque di prodotti molto importanti per CD Projekt RED: l'uscita di una versione specificamente studiata per le nuove piattaforme può rappresentare un notevole rilancio per Cyberpunk 2077, così come per The Witcher 3 che continua comunque a rimanere piuttosto sulla cresta dell'onda, anche grazie alle varie digressioni tra Netflix e altro.