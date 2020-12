Cyberpunk 2077: l'aggiornamento next-gen sfrutterà appieno PS5 e Xbox Series X

Le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 sono ancora in lavorazione e sfrutteranno appieno le caratteristiche di PS5 e Xbox Series X. Questa è la promessa fatta dal boss di CD Projekt Red Marcin Iwinski, tornato a parlare del gioco in un'intervista.

Attualmente Cyberpunk 2077 girà già sulle due nuove console, ma in retrocompatibilità. Sicuramente l'hardware più potente riesce a compensare molti dei difetti riscontrati su PS4 e Xbox One, ma siamo comunque lontani dalla qualità che si potrebbe ottenere con delle versioni specifiche.

Iwinski: "Attualmente il gioco gira in retrocompatibilità e va molto bene. Le console sono molto più veloci (delle old-gen ndr). Abbiamo comunque pianificato un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di console next-gen. Quindi, se avete acquistato ora il gioco, potrete giocarlo anche su next-gen. Funziona già alla grande grazie alla maggiore potenza delle nuove console. ma con l'aggiornamento andremo a usare tutte le caratteristiche e i ritrovati tecnici delle nuove piattaforme."

Visti i problemi delle versioni PS4 e Xbox One ancora da risolvere (e non solo), chissà quando vedremo le versioni PS5 e Xbox Series X. Va detto che i port potrebbero essere lavorati da team interni diversi da quelli che si stanno occupando di sistemare il gioco, quindi il lancio potrebbe non essere poi così distante, ma rimane tutto da vedere. Le priorità di CD Projekt Red attualmente sono altre.