DOOM 4: spuntato un video della versione cancellata, quella di Carmack

Spuntato online un video della versione cancellata di quello che doveva essere DOOM 4, cui stava lavorando John Carmack nei suoi ultimi giorni in id Software. Se ricordate il DOOM del 2016 nacque dalle ceneri di un progetto precedente, bloccato in fase di sviluppo. Stando a quanto si disse all'epoca, doveva essere un DOOM più narrativo e vicino a titoli quali i Call of Duty, almeno a livello di gameplay.

Id Software abbandonò il progetto, Carmack lasciò lo studio, e DOOM fu quindi rifatto da zero, seguendo una filosofia completamente diversa, più vicina a quella dei capitoli originali.

Nel video, pubblicato ad agosto 2020, ma con materiale del 2011, possiamo vedere alcune prove tecniche di come doveva essere il gioco, in particolare alcune creature e il modo in cui interagiscono con l'ambiente. Ci sono anche bozzetti che mostrano lo scenario e un personaggio umano in particolare, di cui però non sappiamo niente.

Probabilmente se questo DOOM fosse diventato realtà, oggi non avremmo il DOOM del 2016 e DOOM Eternal, con la serie che avrebbe preso una strada completamente differente.