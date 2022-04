Elden Ring per PC: mod velocizza i caricamenti dopo le morti e non solo

Una nuova mod per la versione PC di Elden Ring velocizza i tempi di caricamento dopo una morte e, apparentemente, anche quelli del viaggio rapido e del caricamento iniziale.

La mod in questione si chiama "Faster Respawn" e potrete scaricarla da NexusMods a questo indirizzo. Fondamentalmente riduce il tempo d'attesa necessario per iniziare il caricamento dopo una morte del vostro Senzaluce, come potrete vedere nel video confronto qui sotto. Dato che la mod modifica i file di gioco, può essere utilizza solo giocando a Elden Ring offline e disattivando Easy Anti-Cheat.

Ma non è finita qui. Secondo uno degli utenti che l'ha installa, la mod che non velocizza solo i tempi di attesa dopo una morte, ma anche di tutti gli altri caricamenti di Elden Ring, incluso il viaggio rapido a un luogo di grazia e il caricamento dal menu principale. Ovviamente si tratta di una sola testimonianza, dunque servono ulteriori test per capire se effettivamente la mod ha effetto su tutto il gioco o meno.

Nel frattempo i giocatori di Elden Ring hanno scoperto un nuovo modo per individuare i muri illusori sparsi nell'Interregno.