Acer Aspire 5: offerta Amazon di Primavera 2022 per il portatile con AMD Ryzen 7 5700U

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un Acer Aspire 5 A515-45-R3BP. Lo sconto segnalato è di 170€, ovvero del 21%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per l'Acer Aspire 5 è 819€. Il prezzo odierno è il più basso mai proposto sulla piattaforma e fa parte degli sconti ufficiali di Primavera 2022. Non sarà quindi possibile trovare il portatile a un prezzo inferiore su Amazon per il momento. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Acer Aspire 5 monta un processore AMD Ryzen 7 5700U, una scheda grafica AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 24 GB e 512 GB di memoria SSD. Include l'update dell'OS a Windows 11. Lo schermo è da 15.6 pollici Full HD IPS. Dispone di porte USB 3.2, USB 2.0 e HDMI. La connessione wireless è Wi-Fi 6 (802.11ax). Le dimensioni sono 25.05 x 36.34 x 1.79 cm; il peso è 1.76 Kg.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Acer Aspire 5

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.