Xbox Game Pass: aumento di prezzo per il piano base, ma includerà il Live Gold, per un rumor

Stando alle affermazioni del giornalista Brad Sams, che fin da ora consigliamo di prendere con le molle, nel prossimo futuro il piano base di Xbox Game Pass includerà il Live Gold, con quest'ultimo abbonamento che invece verrà sostanzialmente rimosso definitivamente. Di contro il prezzo dell'abbonamento aumenterà a 15$ al mese contro i 9,99$ attuali.

Sams suggerisce che l'abbonamento unico a prezzo maggiorato potrebbe arrivare dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

"Ho sentito che Microsoft sta valutando come aumentare il prezzo di questi servizi per includere il Gold in modo che il piano base sia da 15$ al mese, il che significa che se avete il Game Pass avrete anche Xbox Live Gold e questo è l'unico tier", afferma Sams.

"Non mi sorprenderebbe se quando Microsoft completerà l'acquisizione di Activision, aumentasse il prezzo per accedere al loro servizio."

Game Pass

Come probabilmente saprete al momento Xbox Live Gold costa 6,99 euro al mese, mentre Xbox Game Pass 9,99 euro al mese. Il Gold inoltre è incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di 12,99 euro al mese.

Se la soffiata di Brads si rivelasse corretta allora l'abbonamento base di Xbox Game Pass andrebbe a costare più dell'Ultimate, con quest'ultimo servizio che dunque a sua volta potrebbe aumentare di prezzo. Oppure anche l'Ultimate sparirà, lasciando in piedi un unico abbonamento da 15 dollari al mese che include il Gold, EA Play, i giochi per PC, ricompense gratuite e il cloud gaming.

Detto questo, consigliamo nuovamente di prendere con le pinze le indiscrezioni riportate qui sopra, dato che è impossibile verificarne l'attendibilità.

Rimanendo in tema, secondo un report di Windows Central, Microsoft è in procinto di lanciare Xbox Game Pass Family Plan fruibile da 5 persone con un unico abbonamento.