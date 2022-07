The Last of Us Parte 1: video confronta il gameplay del remake con l'originale

ElAnalistaDeBits ha realizzato un nuovo video confronto che paragona le sequenze di gameplay di The Last of Us Parte 1 mostrate nel video pubblicato oggi con quelle dell'originale per PS3.

Stando alla disamina di ElAnalistaDeBits, analizzando attentamente remake e originale uno a fianco all'altro è possibile notare che sono state aggiunte delle nuove animazioni e sono state ritoccate molte di quelle vecchie.

In questi giorni ci sono state numerose polemiche riguardo al presunto riciclo di animazioni di The Last of Us Parte 1, ma secondo lo youtuber in realtà solo una manciata sono identiche a quelle dell'originale. Dall'analisi emerge inoltre che ci sono anche grandi passi in avanti per la fisica, e ora gli scenari includono molti più elementi che reagiscono agli stimoli esterni.

Per il resto il filmato si concentra sulle differenze dettagliate nel lungo video gameplay pubblicato da Naughty Dog, come le modifiche alle routine dell'IA, il nuovo sistema di illuminazione e i ritocchi fatti alle ambientazioni.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre e successivamente approderà anche su PC.