Forza Motorsport: Turn 10 parla di pitstop, rifornimenti e strategie di gara

Forza Motorsport si è finalmente svelato più nel dettaglio durante l'Xbox & Bethesda Showcase del mese scorso, ma la strada per vederlo in forma definitiva è ancora lunga e ci sarà tempo per approfondirne la conoscenza, intanto accogliamo con interesse questo semplice tweet di Turn 10 sull'uso dei pitstop e delle strategie di gara.

"La strategia di gara è una parte integrante del gameplay di Forza Motorsport", si legge nel messaggio degli sviluppatori. "Nei pitstop, potremo fare rifornimento di carburante e cambiare le gomme scegliendo tra le diverse mescole dure, medie o morbide, ognuna delle quali avranno un comportamento diverso e caratteristiche differenti in termini di grip e longevità".



Non è nulla di nuovo, ma è chiaro come questo aspetto sia destinato ad essere un elemento importante durante le corse di Forza Motorsport. Già nel video di gameplay mostrato nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase era possibile intravedere l'ambiente dei box e i pitstop durante le corse, dunque c'è la possibilità che i rifornimenti con cambio gomme siano animati nel gioco, sebbene questo aspetto non sia ancora molto chiaro.

Tra le altre cose, abbiamo saputo anche che la fisica delle sospensioni è next-gen in Forza Motorsport, inoltre sono emersi dettagli su Carriera, gare e la prima lista di auto confermate.