Forza Motorsport: dettagli su Carriera, gare e prima lista di auto confermate

Dall'ultimo Forza Monthly sono arrivate diverse informazioni interessanti su Forza Motorsport, il nuovo capitolo della serie che è stato presentato di recente all'Xbox & Bethesda Games Showcase, con dettagli su Carriera, gare e auto presenti nel catalogo del gioco.

Il creative director Chris Esaki ha riferito varie informazioni su Forza Motorsport, oltre al dettaglio già riferito in precedenza sul ray tracing attivo in gara e non solo nei replay.

Nel gioco sarà presente una modalità Carriera completamente nuova rispetto a quanto visto in passato, inoltre le gare online, in base a quanto riferito, saranno più strutturate rispetto a prima.

L'idea è di fornire un'impostazione del tutto simile a quella di un weekend di gara completo, con prove libere, qualifiche e infine gara vera e propria, cosa che dovrebbe anche consentire di testare i circuiti e pianificare delle strategie da utilizzare durante la corsa.

Dal punto di vista tecnico, oltre al suddetto ray tracing, Forza Motorsport utilizzerà un sistema di simulazione dinamico degli eventi meteorologici e dell'illuminazione, con un ciclo giorno/notte completo per tutti i circuiti.

Per quanto riguarda infine le auto, queste si concentreranno soprattutto su quelle sportive e da gara, con molte di queste che risultano inedite rispetto ai capitoli precedenti, dunque mai viste prima nella serie. Per il momento, queste sono le auto confermate per Forza Motorsport, ma si tratta ovviamente di una lista ancora molto parziale:

2018 Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

2020 Acura #6 ARX-05 DPi

1958 Aston Martin DBR1

2017 Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2021 Audi RS e-tron GT

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1966 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé

1969 Dodge Charger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1967 Eagle-Weslake T1G

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

1969 Ford Mustang Boss 302

2018 Formula Drift #64 Nissan 370Z

2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

1967 Honda RA300

2020 Koenigsegg Jesko

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

2020 Lamborghini Huracan EVO

1991 Mazda #55 Mazda 787B

1966 McLaren M2B

2019 McLaren Senna GTR

2018 Mercedes-AMG GT3

1970 Mercury Cougar Eliminator

2016 NIO EP9

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

2017 Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

2021 Porsche 911 GT3

