Hogwarts Legacy, il video di un buffo bug mostrato da Avalanche

Hogwarts Legacy ci proietterà in un ampio, sfaccettato open world pieno di magia e creature misteriose, ed era dunque inevitabile che nel corso dello sviluppo venissero fuori dei bug come quello mostrato nel video qui sotto.

Vedere il personaggio continuare a muoversi come se stesse subendo dei danni e poi addirittura prendere il volo, letteralmente, ha ispirato qualcuno a metterci sotto una musica a tema per scherzarci su, come rivela il community manager Chandler Wood. Del resto non è la prima volta che accade.

"Sviluppare giochi è un lavoro duro, ma cerchiamo di farlo restare divertente", ha scritto Chandler a corredo del post, provando fra le righe a comunicare l'impegno e la pressione a cui il team è attualmente sottoposto, visto che Hogwarts Legacy uscirà questo autunno.

I glitch emergono generalmente nella fase di rifinitura dell'esperienza, fatta di lunghi e approfonditi playthrough su di un impianto pressoché completo, ma che va appunto ripulito in vista del lancio per evitare problemi.

