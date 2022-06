Epic Games Store introduce le valutazioni degli utenti sui giochi, ma con limitazioni

Epic Games Store ha introdotto una delle caratteristiche richieste a lungo dalla community, ovvero le valutazioni dei giochi da parte degli utenti, ma queste avverranno con alcune limitazioni e un funzionamento atto a impedire un utilizzo indiscriminato dello strumento in questione.

Come spiegato sul sito ufficiale di Epic Games Store, queste valutazioni potranno essere fornite solo da giocatori che hanno giocato ai titoli in oggetto per almeno due ore e verranno richieste in maniera random dal sistema.

Epic Games Store, un esempio del nuovo sistema di valutazione da parte degli utenti

Non si tratta dunque di un'iniziativa "dal basso", che parte dalla libera volontà degli utenti, bensì di un sistema random che parte dallo Store, il quale richiederà ad alcuni utenti che hanno raggiunto almeno le due ore di gioco di dare una valutazione al titolo provato.

L'idea è di evitare problemi come il ricorso indiscriminato al review bombing e la possibilità così di dare valutazioni considerabili fuorvianti, anche se il sistema si presenta chiaramente limitato dal punto di vista della libertà di espressione per gli utenti, rispetto ad altri simili.

La valutazione avviene su una scala da una a cinque stelle e sembra che non ci sia spazio per un vero e proprio giudizio più o meno sintetico: non si tratta, insomma, di recensioni degli utenti, bensì di un semplice voto secco, ma con la possibilità in questo modo di fornire anche dei feedback agli sviluppatori.

Questi feedback sono legati in particolare a dei sondaggi, che Epic Games Store potrà sottoporre ai giocatori: in base alle ultime sessioni di gioco, gli utenti potranno rispondere a varie domande relative all'esperienza su vari titoli, consentendo così di raccogliere informazioni che serviranno anche per l'indicizzazione dei giochi nello store e per fornire dettagli al pubblico.

