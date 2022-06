Epic Games Store: gioco gratis del 16 giugno 2022 disponibile, è Supraland

Epic Games Store mette a disposizione oggi il gioco gratis del 16 giugno 2022 e che potrete riscattare da ora fino alla prossima settimana. Come era era stato annunciato in precedenza, si tratta di Supraland.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 16 giugno 2022 tramite la pagina dedicata di Supraland, a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 23 giugno 2022, per riscattare il gioco gratis. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Supraland è un metroidvania caratterizzato da una notevole libertà d'azione lasciata al giocatore, il quale può scegliere di perseguire i propri obiettivi in maniera anche molto diverse l'una dall'altra.

Si tratta di esplorare un ampio mondo di gioco interconnesso, caratterizzato da ostacoli inizialmente invarcabili, che si potranno superare man mano che ci si imbatte in nuove abilità, ovvero le caratteristiche tipiche del genere in questione.

Il gioco viene definito dagli sviluppatori, Supra Games, come "Un mix tra Portal, Zelda e Metroid", nel quale dobbiamo essenzialmente esplorare, risolvere enigmi, sconfiggere mostri e scoprire miglioramenti segreti e nuove abilità che aiuteranno a raggiungere nuovi luoghi, il tutto in un tempo di gioco stimato di circa 12-25 ore.

Supraland è un gioco a enigmi in prima persona in stile metroidvania, che trae ispirazione da Zelda, Metroid e Portal. Consapevole della tua intelligenza, Supraland ti lascia giocare con la massima indipendenza. La trama è ridotta al minimo e ti viene assegnato un obiettivo generale da perseguire a modo tuo. Nonostante la veste grafica in stile cartone animato, il gioco è destinato ai giocatori più esperti.

Dovrai esplorare un ampio universo interconnesso, caratterizzato da ostacoli inizialmente invarcabili, che potrai superare man mano che ti imbatti in nuove abilità. Una delle finalità principali di Supraland consisteva nel creare abilità altamente versatili che ti sorprendessero per il loro vasto impiego. Inoltre, se combini le abilità, aumenti ulteriormente le possibilità.

Gran parte del gioco verte sull'esplorazione del mondo sandbox alla ricerca dei suoi segreti. Spesso penserai di essere sul punto di oltrepassare i limiti e superare il progettista di livello, ma proprio in quei momenti troverai un forziere con un miglioramento particolarmente appagante. Supraland rispetta il tuo ritmo, senza estendere il tempo di gioco con illimitati oggetti semplici da collezionare.

Man mano che ti immergi nella meccanica del gioco, dovrai affrontare enigmi inediti e creativi, che ti spingeranno a valutare le abilità di cui disponi e nuovi modi in cui utilizzarle. Le varie tipologie di enigmi già visti in altri giochi sono stati subito scartati nella fase di progettazione. Un aspetto molto importante è il fatto che, una volta compreso il concetto su cui si fonda l'enigma, potrai risolverlo con una certa rapidità, senza processi macchinosi e frustranti.

La meccanica dei combattimenti si ispira ai classici sparatutto dal ritmo frenetico come Unreal, Doom e Quake, privilegiando gli attacchi e i salti ad alta velocità, con un colpo dietro l'altro in direzione delle orde di nemici in arrivo, senza mai doverti preoccupare della ricarica delle armi.