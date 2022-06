Epic Games Store: giochi gratis del 23 giugno 2022 annunciati ufficialmente

Come ogni giovedì alle 17:00, Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis che sarà riscattabile a partire da giovedì prossimo, ossia il 23 giugno 2022. In realtà sarebbe meglio parlare di giochi gratis, visto che sono due. Si tratta di A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition e Car Mechanic Simulator 2018.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition è la versione digitale dell'omonimo gioco da tavolo di Fantasy Flight Games. I giocatori dovranno accrescere la loro influenza nei territori del Continente Occidentale bilanciando astuzia strategica, arguta diplomazia e potenza militare. Alla guida di una delle grandi Case, schiaccerai i nemici con la forza, stringerai alleanze, ispirerai il tuo popolo o troverai ingegnosi sotterfugi per conquistare il Trono di Spade?

Un massimo di sei giocatori potranno darsi battaglia online per la conquista di Westeros. Il gioco è ambientato nel periodo successivo alla morte di re Robert Baratheon: ogni giocatore guiderà una delle grandi Case dei Sette Regni nel tentativo di attaccare Approdo del Re e conquistare il Trono di Spade.

Car Mechanic Simulator 2018 è un simulatore di meccanico, sostanzialmente, in cui dovete gestire e far crescere un'officina riparando le auto dei clienti. Nonostante la particolarità della produzione, si tratta di un best seller di notevoli proporzioni, che ha conquistato una vasta comunità di giocatori.

