Router simili, prezzi diversi: una guida per scoprire cosa cambia davvero tra le periferiche di rete

Ci sono però degli indubbi vantaggi nell'utilizzo di un router dedicato e, a seconda delle proprie esigenze, può aver senso anche puntare a non prendere il primo che ci capita in offerta su Amazon. In questo articolo proviamo dunque a spiegarvi a cosa serve un router e cosa otteniamo quando su questo dispositivo spendiamo cifre diverse.

Il mercato dei router non è uno di quelli mainstream: il grande pubblico si avvicina a questi dispositivi solo quando deve ampliare la portata della propria rete, spesso su consiglio di questo o quell'amico che dipinge il suo ultimo acquisto come il migliore della sua vita. La maggior parte delle persone, invece, si limita a tenere in casa il modem router del proprio ISP (il gestore di rete: Vodafone, TIM, Iliad, Wind...) senza preoccuparsi di aggiungere un nuovo dispositivo alla propria rete. Le politiche degli stessi provider spingono in questa direzione, con dispositivi proprietari venduti a rate a prezzi fuori mercato e il disincentivo dei prodotti terze parti tramite il rifiuto a fornire assistenza nella loro configurazione.

Il QoS (Quality of Service) è un'altra caratteristica abbastanza comune nei router sul mercato e serve a dare priorità a differenti applicazioni o servizi nel traffico Internet. Può essere molto utile anche per giocare, specie se non si possiede una linea con una banda stratosferica e se questa viene usata da più persone contemporaneamente.

Il Parental Control è una funzionalità presente un po' ovunque, ma la cui profondità cambia da prodotto a prodotto. In poche parole, permette di filtrare le pagine in base a determinate categorie, di bloccare siti specifici o parole chiave decise dall'utente: difficile comunque trovarne uno efficace come il controllo reale di un genitore, quindi meglio non affidare tutto il lavoro a questi filtri.

Altra caratteristica legata più ai singoli produttori che alle fasce di prezzo è la presenza o meno di un' app mobile . Di solito offrono qualche funzione in meno dell'interfaccia web, ma possono essere utili per fare delle modifiche al volo. Nel caso di ASUS, l'app permette di agire sia sul setup, sia sulla gestione del dispositivo, senza che sia richiesto un account.

Utile per avere accesso remoto alla propria rete anche quando si è lontani da casa, il DNS Dinamico è presente in quasi tutti i router. Quello che potrebbe interessarvi sapere, però, è se il vostro router offre un dominio DDNS con certificato SSL. ASUS lo fa, rendendo non necessario andare a prenderne uno di terze parti.

Se siete clienti abituali di una determinata marca di router in alcuni casi potete contare su un sistema di backup e ripristino duraturo nel tempo. ASUS è una di queste. Ciò significa che se avevate salvato la vostra configurazione con un vecchio modello, potrete ripristinare le medesime opzioni anche su quello successivo. Per la gestione delle porte e degli IP vi assicuriamo che è una comodità non da poco. Sporadicamente potreste imbattervi in qualche conflitto durante la migrazione, ma nella maggior parte dei casi il processo vi farà risparmiare moltissimo tempo.

L' interfaccia è il primo elemento con cui veniamo a contatto al collegamento di un nuovo router. Quella dei dispositivi forniti in dotazione dagli ISP è spesso scarna, difficile da navigare e carente di funzionalità, mentre le interfacce di altri produttori permettono di regolare in modo preciso tutti gli elementi della propria rete.

Cominciamo da quelle che sono le caratteristiche base che possiamo trovare in molti router in commercio e che vanno ad affiancarsi alla configurazione standard di ogni nuovo dispositivo. Per farlo ci aiutiamo con le funzionalità presenti nella maggior parte dei router ASUS.

Caratteristiche per fasce di prezzo

ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 è il top di gamma dei router ASUS

Oltre alle opzioni appena descritte, ne esistono altre più avanzate: alcune sono presenti già nei router di fascia media, mentre altre sono molto di nicchia e vengono offerte solo in quelli di fascia più elevata. Vi riportiamo le principali qui di seguito.

Supporto VPN

Molti router hanno una sezione VPN dedicata nella dashboard: quello che cambia quando si scelgono modelli più avanzati è il tipo di supporto che vi possiamo trovare. La maggior parte permette di gestire semplicemente i server VPN standard; all'aumentare del prezzo, però, spesso troviamo funzioni extra, come la possibilità di assegnare una particolare connessione VPN a un certo client (nei router ASUS è una funzione base, chiamata VPN Fusion), oppure di sfruttare il proprio router per creare un tunnel VPN ed aumentare la sicurezza delle reti pubbliche quando si è fuori casa (nell'app mobile ASUS questa si chiama Instant Guard).

Porte USB

In base alla fascia di prezzo, i router possono avere porte USB più o meno veloci, da gestire per le più disparate funzioni: condividere in rete i dati di un supporto di archiviazione; eseguire backup in cloud; collegare dispositivi come stampanti perché siano accessibili agli utenti collegati; sfruttare la connessione dati di uno smartphone come rete secondaria. Nei modem di fascia più bassa queste opzioni non sempre sono presenti, mentre in quelli di gamma superiore la differenza sta spesso nel numero di porte offerte: l'ASUS ROG GS-AX5400 di cui abbiamo da poco scritto la recensione, per esempio, ha una singola porta USB 3.2 di prima generazione; il ROG Rapture GT-AXE11000, invece, ne ha due.

Sicurezza avanzata

La sezione sicurezza nei router ASUS

Un altro punto che differenzia router di fascia bassa da quelli che hanno un costo superiore sono gli strumenti di sicurezza che offrono. Abbiamo già parlato in un recente articolo di sicurezza della rete domestica, quindi sapete già quali sono gli elementi a cui fare attenzione. Ai firewall base, infatti, alcuni router affiancano sistemi di sicurezza più avanzati, che aumentato le difese contro siti dannosi e malware. Che siano offerti con pacchetti di abbonamento a pagamento, o gratuiti come l'AiProtection di ASUS, tenete presente che non tutti i router offrono la stessa protezione. La soluzione realizzata da TrendMicro ed offerta da ASUS, ad esempio, è gratuita a vita su tutti i router della casa taiwanese, ma in alcuni modelli più economici la ridotta potenza di calcolo può portare a limitare alcune opzioni del parental control e della Network Protection.

WiFi Mesh

Una WiFi Mesh permette di combinare due o più dispositivi perché cooperino per aumentare il range e le possibilità della propria rete. Si usa un router come primario, mentre gli altri funzionano come satelliti, che replicano le impostazioni del primario e ne estendono la copertura, sia WiFi sia via cavo. È un'opzione molto utile, che permette di dare un nuovo scopo anche a router che non si userebbero più. In più è piuttosto comune: la soluzione AiMesh di ASUS, per esempio, è compatibile con tutti i suoi modelli Wi-Fi 6 e con la maggior parte di quelli Wi-Fi 5.

Configurazione delle porte flessibile

La gestione delle porte ethernet è generalmente prestabilita nella maggior parte dei router di fascia bassa: ne abbiamo una WAN per accedere a internet e le altre LAN per collegare i dispositivi della rete domestica. Nei router di fascia superiore, invece, questi ruoli non sono così rigidi. Alcuni modelli come l'ASUS ROG Rapture GT-AX6000, infatti, hanno due porte WAN da 2.5 Gigabit. Queste possono essere sfruttate sia per settare una rete di supporto, che entri in funzione in caso di guasto della principale o per alleggerirne il carico assegnandole solo determinati IP, sia come porta LAN aggiuntiva, dove può essere collegato un ulteriore dispositivo via cavo. In generale il numero delle porte è uno di quegli elementi da tenere in considerazione quando si sceglie un nuovo router: la maggior parte dei modelli si limita a 4 attacchi LAN.

WiFI

Questo punto è abbastanza scontato, ma è bene approfondirlo un pochino: non tutti i router hanno la stessa banda WiFi. La maggior parte dei modelli sul mercato è Dual-Band, ovvero supporta due tipi di frequenze radio, 2.4 GHz e 5 GHz. Non mancano però nemmeno router Tri-Band, che possono collegarsi sfruttando una connessione dati mobile 4G o 5G oppure operando sulla banda 6 GHz grazie al nuovo standard WiFi 6E. Quest'ultimo non è ancora molto diffuso, ma si sta imponendo velocemente anche nei dispositivi di consumo, come nuovi smartphone e tablet. Ancora piuttosto raro invece nei router, visto che finora lo abbiamo provato solo sul già citato ROG Rapture GT-AXE11000. Nella maggior parte dei casi, comunque, il WiFi 6 IEEE 802.11ax può venire incontro alle più disparate esigenze e offre una velocità decisamente superiore al WiFi 5.

Per chiarire la differenza tra l'avere o meno il WiFi 6, di seguito vi mostriamo i risultati ottenuti con una Vodafone Station Revolution (il modello bianco, per capirci) e il ROG Rapture GT-AXE11000 con un iPad Air posizionato a 1 metro dal router, senza ostacoli.

Velocità di connessione con Vodafone Station Revolution

Velocità di connessione con ROG Rapture GT-AXE11000

Tenete anche presente che non tutti i router offrono la stessa copertura: se abitate in un casa molto grande assicuratevi di avete un modello abbastanza performante sotto questo punto di vista e non escludete la possibilità di creare una WiFi Mesh.