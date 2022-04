ASUS ROG GS-AX5400: la recensione del router da gaming con Wi-Fi 6

Il supporto al Wi-Fi 6 è quindi presente, ci sono funzioni avanzate pensate per i giocatori e anche nell'aspetto non si rinuncia a qualche chicca per accontentare chi proprio non riesce a vivere senza led RGB. Anche le specifiche sono di tutto rispetto: seguiteci nella nostra recensione per avere tutti i dettagli.

ASUS ROG GS-AX5400 è un router da gaming efficace. Niente fronzoli eccessivi, tanta sostanza, a partire da un design non troppo sopra le righe, che punta a farsi spazio senza diventare un ingombro. Il focus è l'esperienza di gioco con connettività wireless, come da tradizione per i router ROG, puntando a superare le sistematiche carenze nella connettività dei modem router forniti dai provider di rete italiani.

Anche la dashboard è quella a cui siamo abituati: qui possiamo lavorare facilmente sul Port Forwarding grazie alla funzione OpenNAT , che presenta già vari preset utili a configurare le porte da aprire in base a cosa si vuole giocare in quel momento, mentre ASUS AiMesh consente di estendere la propria rete utilizzando qualsiasi router compatibile come nodo mesh, così da fare buon uso anche di precedenti modelli di router ASUS.

L'ASUS ROG GS-AX5400 è meno eccentrico dei suoi fratelli maggiori. Il suo design è più sobrio, anche se non manca qualche chicca pensata per chi non può vivere senza RGB: una striscia LED attraversa infatti la parte bassa del frontale, mentre il logo riflettente dona un tocco di colore extra allo chassis, per il resto completamente nero. Le dimensioni sono contenute e anche le temperature si mantengono nella norma.

Esperienza d'uso

La dashboard dell'ASUS ROG GS-AX-5400

L'esperienza d'uso con ASUS ROG GS-AX5400 è sempre centrata. Come di consueto abbiamo testato il router in WAN, a cascata con una Vodafone Station su linea FTTH da 1 Gbps, con un PC desktop con connessione di rete Intel Ethernet I219-VGAMING, con le console PS5 e Xbox Series X e con vari dispositivi mobile, alcuni dei quali compatibili con Wi-Fi 6. Anche in questa nuova tornata di prove il router ASUS non ha mostrato pecche: affidabile come router principale, veloce nella trasmissione dei dati in Wi-Fi e con una copertura superiore alla media in tutti gli angoli dell'appartamento. L'abbiamo testato anche come NAS e non abbiamo riscontrato problemi nell'accesso ai file contenuti in un disco portatile da tutti i dispositivi della rete: peccato che la porta USB sia una soltanto.

Anche ASUS ROG GS-AX-5400 supporta OpenNAT per il port forwarding

Configurazione

Come per tutti i router ASUS testati finora la prima configurazione è intuitiva, con tante opzioni sia per i giochi, sia per la gestione della propria rete wireless in generale. Vi ricordiamo poi che se possedete già un router ASUS il passaggio delle configurazioni esistenti sarà una passeggiata; in caso contrario rimane valido il consiglio di disattivare il Wi-Fi del vostro modem router e assegnare al ROG lo stesso SSID e la stessa password: così non dovrete ricollegare tutto (ricordatelo soprattutto se avete dispositivi di domotica).

L'app mobile ASUS Router non va in profondità come l'interfaccia web, ma permette l'accesso a tutte le funzioni principali, inclusa una modalità gioco mobile per ottimizzare le prestazioni gaming di smartphone e tablet.