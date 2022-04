Gran Turismo 7: annunciata la Toyota Gazoo Racing GT Cup, dettagli sulle qualificazioni online

Tramite le pagine del sito ufficiale di Gran Turismo 7, Polyphony Digital ha annunciato la quarta edizione della Toyota Gazoo Racing GT Cup. La competizione avrà inizio il prossimo 15 maggio e continuerà per i mesi successivi con sette round di qualificazione da disputare con gare online, mentre la finale è fissata per il mese di novembre dove i 24 piloti migliori gareggeranno da un evento dal vivo.

Per partecipare basta possedere, ovviamente, una copia per PS4 o PS5 di Gran Turismo 7 ed avere più di sei anni (l'età minima potrebbe variare in base alle regole di ogni paese). Come accennato in apertura, per accedere alla finale sarà necessario disputare sette gare online, caratterizzate da tracciati e vetture specifiche.

Di seguito le date dei round online. Ogni gara si svolgerà alle 19:00 italiane e sarà necessario accedervi con 15 minuti d'anticipo tramite la modalità Sport di Gran Turismo 7.

Round 1 : 15 maggio - SF19 Super Formula - Spa-Francorchamps (Belgium)

: 15 maggio - SF19 Super Formula - Spa-Francorchamps (Belgium) Round 2 : 22 maggio - Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S) - Suzuka Circuit (Japan)

: 22 maggio - Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S) - Suzuka Circuit (Japan) Round 3 : 5 giugno - GR010 HYBRID - Circuit de la Sarthe (France)

: 5 giugno - GR010 HYBRID - Circuit de la Sarthe (France) Round 4 : 3 luglio - SF19 Super Formula - Nürburgring GP (Germany)

: 3 luglio - SF19 Super Formula - Nürburgring GP (Germany) Round 5 : 24 luglio - GR86 / Subaru BRZ - Autopolis (Japan)

: 24 luglio - GR86 / Subaru BRZ - Autopolis (Japan) Round 6 : 14 agosto - GR Supra - Fuji International Speedway (Japan)

: 14 agosto - GR Supra - Fuji International Speedway (Japan) Round 7: 28 agosto - GR Yaris - circuito da decidere

Gran Turismo 7 - Toyota Gazoo Racing GT Cup

Infine la finale si svolgerà a novembre (con maggiori dettagli su data e orari, vetture e tracciato da annunciare) e sarà un evento offline che si svolgerà in concomitanza con la Gran Turismo World Series. Per ogni regione verrà selezionato un numero limitato di piloti sulla base delle prestazioni dei round precedenti. In particolare da Europa/Medio Oriente/Africa verranno scelti un totale di 9 piloti.

Per maggiori dettagli sulla Toyota Gazoo Racing GT Cup di Gran Turismo 7 vi suggeriamo di vistare il sito ufficiale di Polyphony Digital e il portale dedicato alla competizione.

Rimanendo in tema, Digital Foundry ha pubblicato una video analisi retrò dei primi quattro capitoli della serie Gran Turismo.