Elden Ring: con la patch 1.04 ora è impossibile non trovare il tutorial

Grazie all'ultima patch di Elden Ring ora è praticamente impossibile che un Senzaluce alle prime armi non riesca a trovare il tutorial opzionale, dato che adesso il gioco informa gli utenti su come accedervi con una schermata apposita.

Chi ha giocato Elden Ring saprà sicuramente che volendo o per sbadataggine si può saltare a piè pari il tutorial. Per accedervi infatti è necessario buttarsi in un buco non particolarmente in bella vista né tantomeno invitante, e dunque un discreto numero di giocatori ha involontariamente saltato questa sezione oppure l'ha ignorata di proposito per paura di cadere in una delle solite trappole che caratterizzano i souls-like di FromSoftware. Questa peculiare scelta di design è stata criticata nelle settimane successive al lancio del gioco, come abbiamo discusso in uno dei nostri Parliamone.

Con la patch 1.04 ora è praticamente impossibile mancare il tutorial, dato che sarà il gioco stesso a notificarci della sua presenza con una schermata apposita, che recita "Caverna della Conoscenza: Salta giù e troverai la Caverna della Conoscenza. Laggiù potrai apprendere di più riguardo i comandi di gioco e le azioni basilari, oltre ad altri suggerimenti che potrebbero essere utili durante le avventure nell'Interregno". Come potrete notare nello scatto qui sotto è presente anche un'immagine che suggerisce esattamente il punto da cui calarsi. Insomma più chiaro di così non si può.

Elden Ring, la schermata relativa al tutorial introdotta con la patch 1.04

La patch 1.04 di Elden Ring risolve anche vari problemi di crash, cali di framerate e stuttering, nonché numerose modifiche al bilanciamento e molto altro ancora.