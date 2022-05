ASUS ROG Rapture GT-AXE11000: la recensione del router WiFi 6E top di gamma con frequenza 6 GHz

ASUS conferma l'attenzione alla sicurezza grazie l'AiProtection Pro di Trend Micro, una suite completa di internet security con aggiornamenti illimitati nel tempo già inclusi: il database cloud di Trend Micro permette di ottenere le firme più recenti per il sistema di prevenzione delle intrusioni, il blocco dei siti dannosi, il rilevamento e il blocco dei dispositivi infetti e il filtro del contenuto. Chiudono il pacchetto ben due porte USB 3.0 Type-A, da sfruttare come NAS o per avere una connessione dati aggiuntiva tramite smartphone.

La dashboard permette di gestire il Port Forwarding grazie alla funzione OpenNAT , con vari preset per configurare le porte da aprire in base a cosa si vuole giocare in quel momento. In più ASUS AiMesh consente di fare buon uso anche dei precedenti modelli di router ASUS per estendere la propria rete.

Al di là dei possibili giudizi estetici , anche il problema del posizionamento tra il mobilio domestico non è di facile soluzione. Il posizionamento verticale è impossibile e appenderlo al muro non è un'opzione, anche a causa delle sue antenne. I giocatori che amano luci LED RGB avranno qui il loro oggetto dei desideri; tutti gli altri potrebbero trovare la soluzione di ASUS un po'... appariscente. Ma questo è un tratto distintivo della linea ROG e non avrebbe davvero alcun senso cercare sobrietà e minimalismo in un prodotto di questo tipo.

Esperienza d'uso

Un dettaglio del logo RGB e dei LED di stato dell'ASUS ROG Rapture GT-AXE11000

L'esperienza d'uso con ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 è quella top dell'interfaccia ASUS. Abbiamo testato il router in WAN, a cascata con una Vodafone Station su linea FTTH da 1 Gbps, con un PC desktop con connessione di rete Intel Ethernet I219-VGAMING, con le console PS5 e Xbox Series X e con vari dispositivi mobile, alcuni dei quali compatibili con WiFi6E. Come da previsioni, il router ASUS non ha mostrato alcuna incertezza, offrendoci una connessione wireless senza problemi in tutte le circostanze. La copertura è superiore alla media e in gioco abbiamo avuto sempre il massimo della stabilità. La presenza di un tasto boost permette di impostare alcuni preset, come l'abilitazione delle funzioni Game Boost, la selezione automatica dei migliori canali WiFi e persino la gestione delle luci LED del router. Non aspettatevi però un miglioramento della velocità base della vostra linea. Vi ricordiamo infatti che qui parliamo di un router da collegare ai modem forniti da ciascun provider di rete: l'infrastruttura base rimane dunque la stessa, ciò che cambia enormemente è la qualità e copertura delle connessioni wireless, oltre alla granularità delle impostazioni per la gestione dei dispositivi connesse, delle porte e dei servizi di sicurezza, questi ultimi sempre troppo trascurati in ambito domestico.

La dashboard dell'ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 permette di scegliere l'ISP, ma non ha opzioni italiane

Configurazione

La prima configurazione è intuitiva e permette di scegliere il proprio ISP: purtroppo però, con il firmware disponibile in fase di recensione, mancavano in blocco le opzioni relative ai provider di rete italiani. La dashboard ha un quantitativo di opzioni straordinario, ma può risultare soverchiante per gli utenti meno esperti: meriterebbe una rinfrescata grafica per evidenziare le funzioni principali. Come da tradizione per i router ASUS ROG, sul lato WiFi possiamo agire su praticamente ogni aspetto della rete. Vi ricordiamo, tra le altre cose, che se possedete già un router ASUS il passaggio delle configurazioni già esistenti sarà una passeggiata; in caso contrario vi consigliamo come sempre di disattivare il WiFi del vostro modem router e assegnare al ROG lo stesso SSID e la stessa password: così non dovrete ricollegare tutto, specie se avete qualche elemento di domotica incassato nel muro.

L'app mobile ASUS Router accompagna il tutto in modo pregevole: non abbiamo la stessa profondità che vediamo in quella desktop, ma ci sono tutte le opzioni principali, incluse quelle dedicate al gaming su mobile.