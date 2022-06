Classifiche giapponesi: Demon Slayer e Nintendo Switch dominano il mercato

Dalla rivista nipponica Famitsu arrivano le consuete classifiche giapponesi, che come al solito vedono un dominio assoluto di Nintendo Switch, sia per quanto riguarda l'hardware che il software, con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba al primo posto sulla console Nintendo.

Vediamo prima di tutto la classifica dei giochi più venduti:

[NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Aniplex, 06/09/22) - 90,885 (New) [NSW] Mario Strikers: Battle League (Nintendo, 06/10/22) - 32,173 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 26,476 (474,257) [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) - 11,345 (760,922) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9,320 (4,673,943) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 7,325 (2,670,490) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 6,759 (3,175,829) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) - 5,080 (107,121) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 4,953 (4,90,826) [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) - 4,073 (187,302)

Come potete vedere, la top ten è quasi totalmente occupata da giochi Nintendo Switch, con due novità in cima alla classifica. Demon Slayer supera Mario Strikers: Battle League di gran lunga, mentre l'unico titolo PS5 è Gran Turismo 7 in ottava posizione.

La classifica hardware vede ancora lo stradominio di Nintendo Switch, che nel frattempo ha superato i 25 milioni di unità vendute nel solo Giappone:

Switch - 33,166 (18,379,851) Switch OLED Model - 14,767 (1,876,296) PlayStation 5 - 11,893 (1,449,424) Switch Lite - 10,503 (4,754,257) Xbox Series S - 4,894 (126,653) Xbox Series X - 1,348 (105,711) PlayStation 5 Digital Edition - 547 (241,544) New 2DS LL (including 2DS) - 207 (1,186,843) PlayStation 4 - 78 (7,819,683)

Mentre la console Nintendo va per le 60.000 unità settimanali, PS5 si attesta sulle 12.000, calando notevolmente rispetto alla settimana precedente probabilmente a causa di una quantità inferiore di unità disponibili. Da notare l'andamento ancora positivo di Xbox Series X|S che insieme superano le 6000 unità, ovvero la metà circa di PS5 ma si tratta di un risultato che continua a essere notevole per la console Microsoft in Giappone.