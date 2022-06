GeForce Now: arriva Genshin Impact

Nvidia ha annunciato che a partire dal 23 giugno 2022 il free-to-play Genshin Impact entrerà a far parte del catalogo di GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento. L'aggiunta corrisponderà con il lancio della nuova beta del gioco.

A partire dal 23 giugno tutti gli utenti GeForce NOW potranno esplorare il vasto mondo magico e pieno di avventure di Genshin Impact. Il popolare gioco di ruolo d'azione open world rilascerà infatti una nuova beta e tutti i membri di GeForce NOW potranno giocarvi a partire dalla prossima settimana. Il gioco sarà presto disponibile su tutti i dispositivi e, grazie a Geforce NOW, presto sarà fruibile in streaming anche sui PC, Mac e Chromebook più datati o poco potenti. Gli utenti RTX 3080 potranno godere di un livello ed un'esperienza di gioco superiore con risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo sulle app per PC e Mac. (NB: il gioco sarà disponibile solo su PC, Mac e Chromebook al momento di lancio.)

Inoltre sarà lanciata anche la versione 2.0.41 dell'applicazione del servizio, che aggiungerà il supporto per il copia / incolla degli appunti durante lo streaming su PC e Mac. Inoltre, questa settimana le novità si estendono anche ai giocatori mobile, che ottengono un maggiore accesso ai vantaggi di un abbonamento RTX 3080 e ai giochi per PC poiché lo streaming a 120 FPS è stato portato su tutti dispositivi mobili con display a 120 Hz.

Leggiamo l'elenco di altri sei giochi in arrivo su GeForce Now questa settimana: