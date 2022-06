Amouranth: arrestato il suo stalker, che ha provato a farle irruzione in casa

La top streamer Twitch Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha raccontato che il suo stalker più ossessivo, proveniente dall'Estonia, è stato arrestato, dopo aver provato a fare irruzione in casa sua. Era diversi giorni che l'uomo la tormentava.

Amouranth aveva già raccontato in passato di questo minaccioso figuro che girava intorno a casa sua e che sembrava ossessionato da lei, tanto da aver chiamato il suo stream su Twitch: "Kind Kaitlyn and make her mine."

Il 15 giugno la streamer ha pubblicato un aggiornamento sulla situazione, affermando che è stato arrestato. Amouranth: "Il mio Stalker ha viaggiato dall'Estonia, in Europa, per venire nella mia città, accamparsi in un hotel con vista sulla mia cassetta postale e spendere più di un mese in uno Starbucks vicino a essa." Amouranth ha poi ricordato come mai questo stalker era molto più pericolosi dei precedenti che ha avuto: "Per sua stessa ammissione ha fatto terra bruciata e ha venduto tutti i suoi possedimenti, lasciando la sua vita in Europa per venire qui in un pellegrinaggio senza speranza e auto distruttivo."

Pare che l'uomo abbia venduto addirittura la sua casa e il suo gatto in preda alla follia. L'unica cosa che si è portato dietro nel suo viaggio, oltre al telefono, è un cambio d'abiti e un sassofono.

L'uomo ha anche invitato Amouranth a incontrarlo di persona, ma lei ha declinato, causando la sua reazione. Il tipo le ha dato della fidanzata bugiarda, quindi il 13 giugno ha provato a entrare in casa della ragazza, dopo aver passeggiato intorno a casa sua per circa 30 minuti: "si è mostrato in streaming mentre sgattaiolava all'esterno, borbottando che sapeva di stare sbagliando, ma di doverlo fare. Quando ha iniziato a provare l'irruzione, ho chiamato il 9-11."

Pare che la polizia non sia stata molto cortese con Amouranth al telefono e che per l'arrivo delle forze dell'ordine ci siano voluti 33 minuti. Comunque sia la Siragusa aveva assunto una guardia del corpo armata quando aveva saputo dello stalker, ma si è comunque stupita per l'inerzia delle forze dell'ordine.