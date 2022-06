Twitch: Amouranth teme per la sua vita, a causa di uno stalker che la sta ossessionando

Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, la prima streamer di Twitch, ha raccontato di temere per la sua vita, a causa di uno stalker che la sta ossessionando. L'uomo proverrebbe dall'Estonia e si sarebbe recato nella città dove vive Amouranth solo per trovarla.

Una recente foto di Amouranth pubblicata su Twitter

Non è la prima volta che una streamer Twitch subisce le attenzioni di uno stalker. Purtroppo è una situazione più comunque di quanto si possa pensare. Amouranth stessa non ha mai fatto mistero di aver incontrato sulla sua strada dei fan inquietanti, che le hanno fatto delle richieste assurde.

Quindi questo è solo l'ennesimo stalker che la sta minacciando e che si è attivato per individuare la sua abitazione. In questo caso però, la situazione sembra essere particolarmente allarmante. La Siragusa ne ha parlato in una serie di tweet, pubblicati nelle ultime ore, in cui ha raccontato che l'uomo pare aver venduto tutti i suoi possedimenti per potersi pagare il viaggio dall'Estonia: "Guarda i miei stream tutto il giorno e imita malamente tutto ciò che faccio."

A quanto pare la persecuzione è iniziata l'8 maggio e l'uomo sarebbe uno streamer egli stesso. Il racconto di Amouranth è davvero inquietante: "fa dei pessimi ASMR, si fa la doccia quando sono nella jacuzzi." Comunque sia la ragazza preferisce che i suoi streaming rimangano attivi, in modo da poterlo controllare.

A renderlo particolarmente pericoloso è proprio il fatto che abbia venduto tutto ciò che possiede. Non avendo alcuna via di fuga, finiti i soldi potrebbe compiere qualche atto folle.

Da notare che l'uomo ha già raggiunto più volte la porta di casa di Amouranth, come dimostrato dalle foto scattate dalle telecamere installate dalla sicurezza.

Nel frattempo la polizia è stata avvisata e ha iniziato a pattugliare l'hotel in cui vive l'uomo, ma naturalmente non può fare niente se non vengono commessi dei reati. Nemmeno il fatto che il tipo intitoli i suoi stream "Find Kaitlyn and make her mine" è purtroppo un reato, per quanto renda ancora più inquietante l'intera situazione.