Con una nuova maxi-espansione in arrivo, Outriders potrebbe diventare una serie, secondo il CEO del team People Can Fly, intervistato da Forbes, e sembra che anche Square Enix stia considerando la questione, sebbene non ci siano ancora annunci da fare al riguardo.

Outriders si espanderà il 30 giugno con l'arrivo di Worldslayer, di cui abbiamo pubblicato anche un provato, che punta ad incrementare sensibilmente i contenuti del gioco, ma potrebbero esserci anche ulteriori capitoli in futuro.

D'altra parte, il titolo in questione è rimasto in una terra di mezzo tra il looter shooter classico e il live service, senza intraprendere precisamente l'una o l'altra strada.

Secondo quanto riferito da Sebastian Wojciechowski, intervistato da Forbes, sia People Can Fly che Square Enix sembrano concordare su una continuazione della proprietà intellettuale in forma di vera e propria serie. "Pensiamo che Outriders sia la nuova proprietà intellettuale più importante nel portfolio Square Enix", ha riferito il CEO del team, "cosa che impone una visione in termini di franchise e non di singolo gioco. Vogliamo supportare Outriders sul lungo termine e non vediamo l'ora di espanderlo il più possibile".

In ogni caso, i prossimi passi riguardano soprattutto l'espansione Worldslayer, ovviamente, ma non è escluso che i lavori su un possibile seguito siano già iniziati.