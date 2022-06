Minecraft e Lightyear: il nuovo DLC è un crossover con il film Disney Pixar

Minecraft x Lightyear è il nuovo DLC in crossover per il celebre gioco Mojang, che accoglie al suo interno il film Disney Pixar uscito proprio in questi giorni nelle sale cinematografiche, con skin a tema ed elementi dello scenario ispirati alla pellicola.

Disponibile da oggi, 17 giugno 2022, il Lightyear DLC di Minecraft porta la straordinaria avventura fantascientifica di Buzz all'interno del mondo a cubetti del gioco Mojang. Acquistando il pacchetto si ottengono alcune skin ispirate ai personaggi del film, tra le quali ovviamente quella di Buzz Lightyear ma anche la possibilità di creare personaggi a piacere attraverso una serie di oggetti specifici per il Character Creator a tema.

All'interno troviamo anche varie ambientazioni da esplorare come una giungla ostile, le paludi e una miniera, ma non solo: varie altre caratteristiche più o meno aliene potranno essere trovate e utilizzate per scenari a tema con il film.

Potete vedere più nel dettaglio queste novità in arrivo con il pacchetto aggiuntivo guardando il trailer di presentazione e le immagini legate al nuovo DLC, disponibile da oggi su PC, Xbox e PlayStation e successivamente su Nintendo Switch, in base a quanto riferito dal sito ufficiale di Minecraft.

Di recente, abbiamo assistito alla presentazione di Minecraft Legends, un nuovo strategico in tempo reale da parte di Mojang, incentrato sul mondo di Minecraft.