Una mod di Splinter Cell rende inutile qualsiasi possibile remastered

Tom Clancy's Splinter Cell (2002) fu uno dei giochi più significativi di Xbox, perché modernizzò la concezione dei giochi stealth su console. Era più gioco che film, quindi non è rimasto come altri titoli, ma è indubbio che rappresentò un momento importante per il genere, anche dal punto di vista tecnico. In attesa del remake ufficiale, è arrivata una mod che proietta la versione PC nella nuova generazione.