Il film di Splinter Cell con Tom Hardy è ufficialmente cancellato

Nel corso della campagna promozionale per il decimo anniversario di John Wick, il producer Basil Iwanyk ha anche confermato, in un'intervista, che il film di Splinter Cell con Tom Hardy a cui aveva lavorato è ufficialmente cancellato del tutto.

La cosa non giunge propriamente come una sorpresa, considerando che il film in questione era stato annunciato inizialmente nel 2012 e poco dopo se ne sono perse le tracce completamente. Le uniche informazioni note erano appunto la presenza di Tom Hardy nel ruolo di Sam Fisher, Doug Liman alla regia e la produzione affidata a una collaborazione tra Ubisoft e New Regency.

A parte questo, non sono state diffuse ulteriori informazioni su un film che, evidentemente, deve aver attraversato una gestazione particolarmente lunga e complessa, che ha portato poi i produttori a chiudere definitivamente il progetto cancellando tutto.