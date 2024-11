Il nuovo gioco per PS5 di Naughty Dog è in sviluppo dal 2020, sotto il completo controllo di Neil Druckmann

Resta il mistero più totale sui nuovi progetti in corso presso Naughty Dog, per questo anche un minimo aggiornamento sulla questione risulta interessante: riportiamo dunque che Neil Druckmann in persona ha riferito che il nuovo gioco single player per PS5 di grosso calibro da parte del team è ormai in sviluppo dal 2020, sotto il completo controllo creativo del director in questione.

L'affermazione è stata fatta nel corso del panel chiamato "Jewish Visionaries in Gaming", che si è tenuto questa settimana e che ha visto anche la partecipazione di Ken Levine. Il video dell'evento è stato rimosso dalla visione pubblica, ma è rimasto abbastanza per lasciare diverse testimonianze al riguardo, come riportato da varie fonti.

Nel suo intervento, Neil Druckmann non dice nulla di dettagliato sul nuovo gioco, ma si limita a riferire che è in sviluppo del 2020 e che Sony ha lasciato a lui il completo controllo creativo sul progetto.