Blizzard lavora a un nuovo sparatutto open world? Un indizio fa pensare a uno spin-off di una celebre serie

In particolare, tali indizi sono riscontrabili nell' annuncio di lavoro per un associate design director pubblicato da Blizzard, che dovrebbe concentrarsi si un gioco in sviluppo ma non ancora annunciato, che viene definito chiaramente come "open world shooter".

Dagli annunci in questione emergono caratteristiche di un nuovo progetto sconosciuto, che hanno a che fare con lo sparatutto in un contesto open world, qualcosa che risulta alquanto diverso dalle produzioni più famose della compagnia e che fa riemergere idee mai del tutto sepolte come lo shooter di StarCraft .

Non c'è ancora alcun annuncio né prova specifica, ma una serie di annunci di lavoro pubblicati da Blizzard fanno pensare che la compagnia stia lavorando a uno sparatutto open world , sebbene al momento si tratti solo di voci di corridoio incontrollate.

È lo sparatutto di StarCraft menzionato da Jason Schreier?

"In qualità di Design Director of Innovation, sarete i detentori della visione e delle principali innovazioni strategiche di un gioco sparatutto open-world di prossima uscita", si legge nel testo dell'annuncio, "Ti manterrai aggiornato sugli ultimi sviluppi sia nel settore indie che in quello AAA".

Un'illustrazione di StarCraft

Potrebbe essere questo il gioco shooter di cui anche il noto giornalista Jason Schreier aveva sentito parlare.

La firma di Bloomberg ha recentemente scritto un libro su vari retroscena legati a Blizzard, e ha riferito chiaramente di aver sentito di un nuovo sparatutto di StarCraft in sviluppo presso a compagnia, che non è mai stato annunciato in maniera ufficiale.

Blizzard è nota per la segretezza dei suoi progetti e anche per il fatto di cancellarli a notevole ritmo senza che questi riescano a emergere pubblicamente, dunque non resta che attendere l'eventuale presentazione.

Dopo la cancellazione definitiva del progetto StarCraft: Ghost, l'idea di uno shooter a tema StarCraft è rimasta viva evidentemente, in attesa di vederne eventuali sviluppi.