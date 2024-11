AMD demolisce Intel Lunar Lake con le APU Ryzen AI 300, ma c'è un "trucco": i nuovi benchmark gaming con FSR 3

I benchmark di AMD

A risoluzione nativa, senza FSR o XeSS, le prestazioni delle iGPU Intel Xe2 e AMD RDNA 3.5 si equivalgono, con Xe2 in vantaggio in alcuni giochi e RDNA 3.5 in altri. Questo dimostra che la iGPU Xe2 è un'ottima opzione per il gaming, al pari della RDNA 3.5.

Il confronto tra AMD Ryzen AI 9 HX 370 e Intel Core Ultra 7 258V a 1080p con dettagli medi

Tuttavia, FSR 3 e HYPR-RX offrono un vantaggio significativo alle APU Ryzen AI 300, rendendole a detta di AMD una soluzione ideale per il gaming mobile, soprattutto su dispositivi portatili. La tecnologia di AMD include infatti la generazione di frame, assente in XeSS, il che spiega la differenza.

Il confronto tra AMD Ryzen AI 9 HX 370 e Intel Core Ultra 7 258V a 1080p con dettagli medi attivando rispettivamente FSR 3 e XeSS

AMD ha anche evidenziato come il Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2) possa contribuire a un ulteriore miglioramento delle prestazioni. Il punto di forza di FSR è la sua natura open-source, che consente anche alle iGPU Intel Xe2 di sfruttarne le potenzialità, sebbene la generazione di frame rimanga esclusiva delle APU Ryzen AI.

Il confronto tra AMD Ryzen AI 9 HX 370 e Intel Core Ultra 7 258V a 1080p con dettagli medi inserendo tra le variabili anche AFMF 2 e FSR per Intel

Attualmente, FSR 3 è supportato da oltre 95 giochi, FSR è disponibile in oltre 415 titoli e AFMF 2 può essere abilitato con un solo clic in migliaia di giochi. XeSS, d'altra parte, è supportato solo in circa 130 giochi e non offre la generazione di frame.

I benchmark condivisi da AMD offrono un quadro interessante delle potenzialità delle nuove APU. Con i futuri aggiornamenti driver, possiamo aspettarci prestazioni ancora migliori nei titoli più recenti. La sfida tra AMD e Intel nel mercato del gaming mobile si fa sempre più accesa, e i giocatori non potranno che trarne beneficio. Potete farvi anche un'idea delle prestazioni delle APU AMD leggendo la nostra recensione dell'ASUS ROG Zephyrus G16 con processore Ryzen AI 9 HX370.

Voi che cosa ne pensate? Pensate che le soluzioni AMD possano scavalcare in maniera costante Intel nel prossimo futuro? Diteci al vostra nei commenti qua sotto.