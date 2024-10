AMD Fluid Motion Frames 2 disponibile ufficialmente con l'aggiornamento Adrenalin 24.9.1: più FPS con l'IA!

AMD ha pubblicato l'update del suo AMD Software: Adrenalin Edition 24.9.1. Questo nuovo aggiornamento introduce una serie di miglioramenti significativi, tra cui spicca l'atteso debutto di AMD Fluid Motion Frames (AFMF) 2 sulle schede grafiche Radeon. Si tratta infatti della nuova tecnologia di frame generation di AMD progettata per ottimizzare le prestazioni e la fluidità dei giochi.

AFMF 2 rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla precedente versione. Grazie all'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale, la tecnologia è in grado di generare frame in modo più efficiente, migliorando la fluidità del gameplay, soprattutto nelle scene più frenetiche e ricche di azione. AFMF 2 si integra poi perfettamente con AMD HYPR-RX, la soluzione "one-click" che abilita automaticamente le tecnologie AMD sia a livello di driver che in-game, offrendo un'esperienza di gioco ottimizzata con il minimo sforzo.

I dati forniti da AMD sulle prestazioni dei giochi con AFMF 2 e FSR 2

La compatibilità di AFMF 2 è stata ampliata per includere un maggior numero di giochi e configurazioni hardware. La tecnologia è ora supportata dalle schede grafiche AMD Radeon RX 6000 e 7000, dai processori AMD Ryzen con grafica integrata Radeon basata su architettura RDNA 3 e dai laptop equipaggiati con Ryzen AI 9 HX 370.

Inoltre, AFMF 2 estende il suo supporto ai giochi basati su API Vulkan e OpenGL, garantendo un'esperienza di gioco fluida in un'ampia gamma di titoli. L'interoperabilità con AMD Radeon Chill permette di attivare il frame capping a bassa latenza, prevenendo lo screen tearing e assicurando un'esperienza di gioco fluida e priva di artefatti.

Adrenalin 24.9.1 espande il supporto anche a HYPR-Tune, la funzionalità che ottimizza automaticamente le impostazioni di gioco come AMD FSR e Radeon Anti-Lag 2. Tra i titoli aggiunti alla lista dei giochi HYPR-Tuned figurano Black Myth: Wukong, Creatures of Ava, Frostpunk 2 e God of War Ragnarök, con supporto per AMD FSR 3.

L'aggiornamento introduce anche il Geometric Downscaling, una nuova funzionalità che migliora la qualità della riproduzione video riducendo gli artefatti visivi nelle finestre ridimensionate.