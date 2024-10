Su Xbox Store partono nuovi sconti, fra grandi serie e un'inedita promozione sull'abbonamento Antstream Arcade

Xbox Store ha lanciato una nuova serie di sconti su tanti giochi per Xbox Series X|S e Xbox One, che comprendono alcune serie particolarmente note e anche una promozione inedita sull'abbonamento Antstream Arcade, che per la prima volta viene proposto a prezzo scontato.

Per quanto riguarda l'abbonamento in questione, la promozione consente di acquistare la sottoscrizione per un anno con uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard, ovvero a 19,50 euro invece di 38,99 euro. Ricordiamo che Antstream Arcade è un servizio in abbonamento che consente di giocare vari titoli arcade dalla console e può risultare decisamente interessante a questo prezzo.

Per il resto, vi rimandiamo al sito ufficiale di Xbox o a questo indirizzo su XB Deals per avere una visione completa dei giochi attualmente in offerta, mentre ci limitiamo qui ad alcuni consigli.