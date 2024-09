Blizzard starebbe lavorando a uno sparatutto di StarCraft con gli autori di Far Cry

Blizzard starebbe lavorando a uno sparatutto di StarCraft diretto da Dan Hay, responsabile di diversi episodi di Far Cry: lo riporta Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, nel suo nuovo libro dedicato al publisher.

Si tratterebbe per Blizzard del terzo tentativo di questo tipo, dopo due progetti cancellati: il ben noto StarCraft Ghost e un secondo titolo, nome in codice Ares, che non è mai stato presentato ufficialmente.

Non ci sono tuttavia molti dettagli in merito allo sparatutto, che Schreier dice di aver citato non per realizzare uno scoop, bensì per far presente come Blizzard si sia intestardita su questa idea, nonostante finora non abbia prodotto nulla.

Chiaramente la speranza è che questo terzo tentativo vada a buon fine e che Hay riesca a realizzare uno sparatutto di qualità, capace effettivamente di espandere l'universo di StarCraft e rilanciarlo a diversi anni dall'ultima produzione legata al marchio.