Nintendo sta usando Nintendo Switch per emulare il Virtual Boy nel suo museo

Emulazione

Nel Nintendo Museum ci sono dei Virtual Boy da provare, che consentono di giocare ad alcuni dei titoli della console usando il visore. Non sono però originali, perché, come confermato dal maestro Shigeru Miyamoto, sono emulati... su Nintendo Switch.

Una foto del Nintendo Museum

La notizia ha attivato alcuni fan appassionati di retrogaming, che hanno iniziato a chiedere di poterci giocare anche a casa. In fondo se Nintendo Switch può emulare il Virtual Boy in un museo può probabilmente farlo anche in ambiente domestico, magari con i giochi distribuiti tramite l'abbonamento Nintendo Switch Online.

Nintendo non ha mai ripubblicato i titoli per Virtual Boy, in buona parte per via delle peculiarità della console, che rendono difficili convertirli, e in parte perché fino a oggi non è mai stata molto contenta di parlarne. Il suo museo però, deve dare un quadro completo della sua produzione, altrimenti non avrebbe senso. Quindi c'è spazio anche per un prodotto non proprio amatissimo come questo.